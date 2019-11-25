高階健檢機構聯安診所總經理李文雄上周五（22日）不幸死於胰臟癌，享壽61歲，意外的是，李文雄本身熱愛運動、定期做健檢，也無不良生活習慣，卻仍死於「癌症之王」胰臟癌。臺大醫院內科部主治醫師廖偉智表示，胰臟癌的發生率雖不高，但「發生率幾乎等於死亡率」，出現3徵兆要趕緊檢查。
讓人意外的是，李文雄熱愛運動，經常參加鐵人三項，實行養生飲食，但最後卻還是死於胰臟癌。聯安聲明稿指出，李文雄辭世後，暫由副總經理曾碧娟代理其職。
根據《好心肝會刊》報導，廖偉智指出，相較於其他癌症，胰臟癌的發生率雖然不高，但發生率幾乎等於死亡率，主要原因在於胰臟位在腸胃道後方，使癌症難以早期發現，且復發率高。
廖智偉提到，胰臟癌有三大典型症狀，黃疸、上腹痛以及體重減輕。目前唯一的治療方式就是手術，但只有15%的人有機會開刀。而胰臟癌高危險群包含一般慢性胰臟炎、肥胖、糖尿病患或胰臟內有水泡的人，特別是年過50才罹患糖尿病者更應該留意。
(中時電子報)
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