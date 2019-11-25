香港因「逃犯條例」修訂引發的政治風暴仍未平息，暴力狀況仍有出現。美國國務院高級官員首次表明，美國已準備了應急方案，應對香港局勢持續惡化。但他沒有說明方案內容。

對於美方近期屢次就香港問題表態，中國外交部長王毅日前不點名指，美國以國內法粗暴干涉中國內政，企圖破壞中國「一國兩制」。他又指，中國的發展壯大是歷史必然趨勢，任何勢力都無法阻擋。

英文「日經新聞（Nikkei Asian Review）」報導，美國國務院東亞和太平洋事務助理國務卿David Stilwell說，他對香港的局勢「非常關切」。

Stilwell透露，美國正在「試圖了解它（香港抗議）是否不能和平解決，我們下一步將做什麼，我們將做什麼」。報導指，他的言論暗示，如果北京決定武力應對香港示威，華盛頓將權衡各種選擇。

美國國務院在3月發布的一份報告中得出結論，香港的自治程度已經降低。Stilwell聲稱，這次評估仍然有效。「鑒於我們現在看到中國軍隊出現在（香港）街上，表面上看起來是在『清理（街道）』，我認為很難反駁（3月的評估結果）」。

Stilwell說，香港人民希望能夠在選舉等方面有選擇權。如果沒有這個選擇權，這種「一國兩制」的制度就不復存在了。

(工商 )