越南國防部今天公布2019年國防白皮書，強調越方堅持奉行和平與自衛的國防政策；堅決在國際法基礎上透過和平措施解決與他國的所有爭議；另外，主張推動國防發展，以打贏所有侵略戰爭。

越南國防部副部長阮志詠（Nguyen Chi Vinh）等官員今天在河內發布2019年國防白皮書，並說明越南國防發展成就、政策與未來大方向。這是越南隔10年再度公布國防白皮書，包括越文版和英文版2種版本，另有國防圖片集。

越南2019年國防白皮書共有世界戰略背景與國防政策、建立與推廣全民國防以及簡介越南人民軍歷史、結構與發展大方向共3個部分。

根據白皮書內容，越南近9年來國防預算占國內生產毛額（GDP）比重介於2.23%至2.88%間，其中2010年比重最低，2012年比重最高，去年比重達2.36%；越南確保「國防預算符合國家經濟社會發展情況，滿足提升國防能力以維護祖國的要求，但不會軍備競賽，不會成為國家經濟的負擔」。

白皮書指出，世界與地區局勢複雜，為越南國防安全帶來很大影響，越方堅持奉行和平與自衛的國防政策，堅決在國際法基礎上透過和平措施解決與其他各國的所有爭議和分歧，為地區和世界和平、穩定與繁榮發展做出貢獻。

越南並奉行「四不」的國防政策，包括不加入軍事聯盟、不會與他國搞軍事結盟對抗第三國、不允許外國在越南境內建立軍事基地或使用越南領土來對抗第三國以及在國際關係中不使用武力或以武力相威脅。

此外，越南將繼續利用各種必要資源來建立與推廣全民國防，推動國防發展，提升國防實力，能夠維護越南獨立、主權、統一、領土完整、國家和民族利益以及社會主義體制，能夠打贏所有侵略行為與戰爭。

阮志詠在會中答覆記者提問有關美國和中國間戰略競爭時表示，大國間合作與競爭是必然的趨勢，不是現在才出現，而是早已存在，越方希望大國間競爭應遵守國際法，確保區域和平與安全，不要造成大國和小國之間的不平等，勿損及越南利益。

阮志詠說，越南尊重各國間合作與競爭，但將戰鬥以維護自己的權益。越南於2020年擔任東協輪值主席國，越方無意領導東協，而是將主動且積極參加（各項事務），為實現（區域）和平、安全與合作目標做出貢獻。

(中央社)