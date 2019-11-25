因為「年紀太大」，前白宮國家安全顧問波頓忘了自己推特的密碼？大陸觀察者網25日報導說，整整兩個月沒上推特，波頓22日「找」回自己的帳號後，立馬火力全開，指認白宮「阻止」他使用推特，「害怕」他說些什麼。對此，有些媒體分析時，還將他的這一言論與近期的美國總統川普彈劾案聽證會聯繫起來。

23日，白宮新聞發言人斯蒂芬妮．格里森姆在福克斯商業頻道的一檔節目中回應此事，隱晦否認白宮「封禁」波頓的推特帳號，只不過，她給出的理由有些令人啼笑皆非。

格里森姆表示：「我用我父親為例吧，有時候，某些年紀太大的人可能不明白，如果你忘了密碼，就需要聯繫推特，重置密碼，所以我只能說到這了。」

同時，她還表示，波頓在為政府工作時，使用的推特帳號是「個人的」。

節目中，主持人還指出，在近期的彈劾案聽證會中，波頓有可能發聲「反對川普」。對此，格里森姆諷刺稱：「我聽說波頓最近有出書的合約，而且一直在收取一些『高額費用』，以便在公開場合露面。」「我猜，金錢能讓你做很多事。」

美聯社9日曾透露，美國出版界人士稱，波頓與一家出版社達成交易，計劃出書，合同金額大約為200萬美元。

觀察者網指出，有意思的是，推特網友迅速將格里森姆口中的「年紀太大」，與同樣愛用推特的川普聯繫在了一起。

「波頓73歲，她老闆（川普）73了。」「如果年紀太大是個問題，那麼誰為川普重設密碼。」

然而，格里姆森的說法，與波頓之前的言論大相逕庭。

22日，波頓自今年9月遭解職後，首發推特質問白宮，是不是怕他走漏什麼風聲，「自從辭去國家安全顧問一職後，白宮一直拒絕歸還我自己的推特帳號。是不是怕我說些什麼？」

隨後，他又補充稱是推特公司把帳號還給了他，「白宮沒想過要把帳號還我。感謝推特堅守他們的社群制度，合法地把帳號控制權還給了我。」

不過，當天川普即回應：「當然沒有（拒絕歸還推特帳號），我和波頓的關係不錯。」

雖然波頓自離開白宮後就消失於人們眼前，但最近川普彈劾聽證會上，卻不時出現他的名字。波頓長期參與共和黨外交事務，是彈劾調查一個關鍵的人物，但他始終拒絕現身眾議院委員會作證，對川普和烏克蘭之間的關係也是守口如瓶。

但在波頓後續的推特中，他只談到了美國的「國家安全問題」，並未提及彈劾案。美國有線電視新聞網（CNN）稱，他們得知波頓不會用推特來發布任何證詞，也不會通過推特發布任何有關美國總統和烏克蘭的相關事宜。

(中時 )