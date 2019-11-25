繼高雄1家銀樓日前遭「假網購真搶劫」案件，台中市又在光天化日下，發生「假交易真搶劫」搶奪殺人案，張姓藝品商人，疑踏入搶匪原先設好圈套，準時赴約交易，卻步入死劫；警方指出，目前新興犯罪手法崛起，呼籲賣家要小心，價值高的物品，最好找公開場合，並有人陪同交易。

據了解，50歲張姓藝品商人，在地方經營藝品、天珠買賣多年，小有名氣，當天李姓主嫌等3人，佯裝買家邀約張姓死者，到台中市北屯區的1處停車場面交，然而當張男抵達時，假買家化身持刀歹徒，強搶西藏天珠，警方獲報展開追捕，快動作抓到了4名預謀犯案歹徒，搶奪的西藏天珠全數追回。

張姓死者近日在藝品交易場合，公開出售自己的西藏天珠，卻沒想到遭到26歲李姓男子盯上，25日上午李嫌去電表示自己有意願購買高單價天珠，並與死者張男相約上午11點在北屯區1處停車場碰面，夥同2名共犯動手搶奪。

據了解，西藏天珠具獨特的文化價值，巨大的市場價值，吸引了許多收藏愛好者，也引發了天珠造假熱潮。歹徒相中張姓死者多年專業買賣，訂購高單價商品，利用行動交易方式下手行搶，警方說，這是新興犯罪手法，提醒賣家要小心，價值高的物品，建議還是公開場合交易，切勿單獨面交，避免危險。

(中時 )