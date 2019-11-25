華姓男子24日試駕特斯拉時發生車禍，被救出後卻離奇摔落16米高架橋下慘死，檢警調查，華男最後一通電話打給母親表示「出車禍，頭暈暈的」，25日下午相驗，初步認定死因是頭胸重創，檢警將複驗釐清事發經過。

華姓男子24日下午載著韓國籍24歲明姓女友、特斯拉營業員試駕特斯拉轎車，行經國道1號北向汐止系統往國道3號南下匝道時，因不明原因，自撞分隔島，不料，華姓男子被救出後，卻不明原因摔落至16米下的原住民公園慘死。

檢警調查，車禍當下華男被救出時，一邊從外側車道走到內側車道，一邊打電話給母親報平安，說道「出車禍，頭暈暈的」，家屬不敢相信再次見面，竟已天人永隔。

警方調查，車上3人試車都依特斯拉公司規定路線行駛，車輛未開啟自動駕駛等額外輔助功能，不清楚為何車輛為何會失控自撞分隔島；特斯拉營業員也說，華男是由路人協助下車，但不清楚為何掉落。

據了解，23歲華姓男子住在台北市北投區，家境富裕，是家中老么，今年剛從銘傳大學畢業，個性外向、喜愛運動，9月初進入新竹關西營區步兵206旅服役，再1個多月即將退伍，這次趁休假帶女友試駕特斯拉，不料發生憾事。

檢警昨日下午相驗，華男父母、胞姊等家屬都到場，3人頭戴帽子、口罩，不願接受媒體訪問，華母疑因悲慟過度，行走都需旁人攙扶，過程中相驗室內傳來陣陣哭聲，場面令人鼻酸。

(中時 )