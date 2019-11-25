香港區議會選舉結果揭曉，泛民派大勝，新北市立委參選人李永萍在臉書恭賀香港平順完成民主選舉，接著表示民主價值的真諦是能保障選民投票的自主性，批評對手為了選舉，刻意抹黑韓國瑜，像是「中國間諜」案。希望NCC不要輕忽自己的職責，要求嚴加審查傳播外媒假新聞。

李永萍表示，今(25)日香港區議會選舉結果揭曉，恭賀香港與香港人民平順地完成選舉，也恭喜泛民派大勝，期盼民意的展示，讓香港過去一段時間的街頭衝突及騷亂到此平息，我們更要呼籲，港府與最新民意的代表們，應該展開真誠對話，共同沈澱調整，找出解決香港問題之道，這才是民主真正的價值。

李永萍還說，這次選舉，除應審慎嚴防對岸干預外，所有其他境外勢力，包含西方媒體製造假新聞等問題，執政的民進黨政府當然也應抱持同一套標準，嚴格加以防範。NCC更不該輕忽了自身的職責，必須嚴查傳播外媒假新聞，同時警示未平衡報導的台灣媒體，不要忽略媒體的天職，甚至配合假消息大搞政治獵巫的把戲，更不能觸犯選罷法的規定。

(中時 )