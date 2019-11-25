韓朝再陷軍事緊張？！

南韓國防部發言人崔賢洙25日就朝鮮國務委員會委員長金正恩在西部海域緩衝區指導海岸炮射擊一事表示遺憾，並指出這違反韓朝《九一九軍事協議》。

據朝中社當天報導，北韓領導人金正恩視察了駐守在西部前線的昌麟島防禦部隊和海岸炮連陣地，檢查備戰情況，還現場命令海岸炮部隊執行射擊任務。

崔賢洙表示，南韓敦促北韓立即停止可能加劇韓朝邊境地區軍事緊張的一切軍事行為，嚴格遵守《九一九軍事協議》，避免類似事件再發。另有軍方人士表示，這是韓朝去年簽署《軍事協議》以來平壤首次違反協議向西部海域緩衝區發射海岸炮。

統一部發言人李相旻當天在例行記者會上就此表示，朝方不應在韓朝邊境地區採取可能加劇雙方軍事緊張的行為，政府重申朝方應全面落實協議。

李相旻表示，綜合朝中社發佈的消息，這是金正恩執政以來首次視察昌麟島防禦部隊，但並不是金正恩首次視察邊防部隊。

(中時 )