周二(26日)東北季風影響，中央氣象局預報員張承傳表示，周二是本周第一波降溫時間，北部及東半部地區仍有斷斷續續的降雨，其中東北部地區及大臺北山區下雨時間較長，並有局部大雨發生的機率。中南部平地則為多雲到晴的天氣。第二波降溫時間是周四，北部、東北部地區清晨最低溫降至15度。

氣象局表示，周一(25日)晚間至周二(26日)對基隆市、台北市、新北市、宜蘭縣要防大雨。

北北基宜大雨特報。(圖/氣象局)

氣溫方面，今天愈晚愈有涼意，到了明晨，北台灣低溫只剩下17、18度，其他地區低溫也只有19至21度間，外出別忘了多加件衣物。白天時，桃園以北及宜蘭高溫約20、21度，整天偏涼，竹苗及花東約23至26度，中南部仍可達27至29度，中南部日夜溫差較大。張承傳提醒，周四還會有另一波降溫，北部、東北部地區清晨最低溫降至15度。

臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，這星期的東北風、冷空氣，正式南下了！晚秋的冷意終於來到。指出這一周的2波低溫在周二與周四這2天，周四會更冷，西部地區清晨因為冷卻輻射，有機會跌到16度；白天的高溫，要留意超過十度的溫差。

(中時電子報)