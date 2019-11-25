新北市直潭國小致力於永續發展課程推動，今（25日）獲頒行政院「108年度國家永續發展獎」。（新北市教育局提供／葉書宏新北傳真）

新北市直潭國小致力於永續發展課程推動，今（25日）獲頒行政院「108年度國家永續發展獎」。（新北市教育局提供／葉書宏新北傳真）

新北市直潭國小致力於永續發展課程推動，今（25日）獲頒行政院「108年度國家永續發展獎」，期待將「林深泉清永續潭」校本環境永續課程能啟發更多學校創意課程，共同培養孩子具有探索自然體驗的心境，形塑綠色公民的森情承諾。

僅有7班的直潭國小憑著親師生的融合與團結，充分運用在地自然生態資源及社區文史走讀課程，從縣市初選、教育部推薦、國家永續發展委員會複評，一路上過關斬將，勇奪國家永續發展獎，與大專院校並列獲獎，這是對學校辦學理念肯定。

校長吳瑞文提到，直潭國小鄰近直潭淨水場、廣興濕地，校內教師利用在地資源發展校本環境永續課程，以「森意直潭親自然、細說文史訪古今，博觀約取展新機、潭深水遠知覓處」為四大主題課程，認識校園周遭森林生態多樣性；走讀許家古宅及粗坑發電廠，認識社區的過去與現在；利用創客教育結合枯枝發展木工裝置藝術。

參觀直潭淨水廠、污水處理廠、瑠公圳、翡翠水庫及桂山水力發電廠了解水循環課程，將永續發展目標理念融入校本課程中，並以鸚鵡螺遊學地圖由近而遠，學校到社區推展，進而建立學童生態保育與生存權共存的觀念，達到人與環境永續與和諧共生。

家長會長趙嘉華更表示，「自己四個孩子皆就讀直潭國小，在自然環境薰陶長大的孩子懂得尊重，尊重他人、尊重自己」，象徵著直潭國小推動的永續發展的課程深受家長愛載。

新北市政府教育局致力推動聯合國永續發展目標，鼓勵學校將SDGs落實於校本課程實踐，迄今已有13校獲得國家永續發展獎，本局透過環境教育方案補助各校以在地資源特色發展山林田野、海洋、濕地、諾亞方舟等計畫，以實踐SDGs中保護「陸域生態」、「海洋生態」目標，並協助學校申請永續循環校園計畫，建立永續城鄉示範點，逐步改造校園環境，由課程面、硬體面雙軌並行，型塑永續發展典範學校。

(中時 )