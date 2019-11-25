新北市樟樹國際實中第三屆校慶園遊會暨操場啟用典禮於11月23日隆重登場，現場嘉賓齊聚。日後師生將有頂級、完善的運動場地，鄰里也多了一個閒暇運動的好去處。

「當我們，同在”衣”起」走秀重現「鬥豔時尚伸展台」技藝競賽作品，以「海洋拼圖」為主軸，從維護海洋生態、共創美麗島嶼發想，學生們利用多元素材大玩創意。

曾巧妤同學的冠軍作品「掙於塑縛」，象徵原本自由的海洋生物卻因為自私的人類被困在被丟棄的漁網中，為海洋生物被束縛著的悲傷發聲。延續「為心愛的人．做一件衣裳」主題，為父母、家人、好友打造專屬的訂製服

翎蓁為爸爸的窗簾公司設計制服，打造高貴華麗的風格；柔葳則是以俏皮的設計和線條交錯，襯托出媽媽可愛又帶點個性的特質。素人模特兒在伸展台上展示學生的作品，化身時尚名模，學生們從設計、裁製到演出一手包辦的成果，令人驚豔。

多媒科第一屆的畢業展「1nFrame」也於校慶當天同步開幕，作品「色感」透過手繪動畫表現反社會人格者的所思所想；「投投是盜」則是關注夾娃娃機風行後隨之而來的盜版問題；「睏擾」，聚焦現代人的睡眠困擾，利用圖像解說無聊艱深的失眠知識。

「醉後的辦法」，探討酒駕議題，希望能為降低酒駕發生率盡一份心力。活動除了展現孩子們兩年多來的專業能力，更緊扣社會議題，成功結合藝術、科技與人文素養。

樟樹國際實中改制兩年多來，已締造無數佳績，108年新北市「鬥豔時尚伸展台」技藝競賽，獲得服裝設計組、模特兒走秀組雙料冠軍；參加全國高中108學年度家事類學生技藝競賽，一舉摘下手工藝類金手獎及團體第二名的殊榮，更創下參賽選手全數奪獎的完美紀錄。校慶這天，師生們以耀眼的成績獻上最棒的祝賀!!。

(中時 )