奧川恭伸和佐佐木朗希並列今年日職選秀大熱門，而奧川恭伸在養樂多抽中交涉權後，以簽約金1億日圓(約2800萬台幣)、年薪1600萬日圓(約448萬台幣)，以及最高激勵獎金5000萬日圓(約1400萬台幣)的條件簽下，並且披上過去有多位名將所穿的「11」號作為背號。此外，因養樂多隊已連續4年派第一指名來台打冬盟，因此有機會明年在台灣能看到這位狀元投手。

年僅18歲的奧川恭伸，在今年甲子園代表星稜高校完成主投14局、燃燒手臂熱投165球、飆出23次三振的可怕紀錄。與另一位高中大物佐佐木朗希常相提並論，最快球速高達158公里，雖略遜於佐佐木朗希的極速163公里，不過有不少球探認為奧川恭伸身材結實、完成度較高。

在今日正式與養樂多達成簽約協議後，同時公布將穿上過去曾由養樂多名將荒木大輔、由規等人所穿的背號「11」號，奧川恭伸表示，「我會盡我最大的努力，成為配得上這個背號的球員。」

過去養樂多隊連續4年派出第一指名球員來台參加冬盟，今年也派出2018年的第一指名清水昇來台，若養樂多隊延續「傳統」，有望明年在台灣就能見到奧川恭伸。

(中時電子報)