軍隊是國家的防衛屏障，一個健全的國家，都相當尊敬軍人，可惜台灣的政治鬥爭過於激烈，對於軍人的關心不足、戰史的研究也不足夠，甚至最基本的軍服歷史，都有系統的整理。所幸近兩年，「軍式風格多媒體工作室」開始著手進行近代中國史的軍服歷史研究，從清末、民初、北洋各系、國民革命軍、共軍等等。最近團隊的新書《中國軍服圖解1945-1980》，所論及的部分正好是與台灣最相關的一段，從二戰後期、光復、勘亂到中華民國播遷台灣。「中時電子報」得到「軍式風格多媒體工作室」主編吳尚融的同意，將連續刊載部分內容以饗讀者，本報將著重於中華民國國軍的部分。

許多人以為，國軍在勘亂戰爭中，皆穿著美式軍服、戴美式M1鋼盔，並且每個士兵也都能配發美式武器，如同1944年歐洲戰場突出部戰役的美軍相若。這恐怕是受到大陸電視劇當中的國軍形象，導致不少人對戡亂時期國軍裝備與穿著多有誤解。事實上戡亂時期的陸軍官兵，除了裝甲兵以外，一般常見的軍官、士兵完全沒有配發到美式軍服，僅有徽章跟部分服裝設計有受到美軍影響。

這是勘亂時期的國軍軍服與裝備，他頂著日軍99式頭盔，手上拿著日軍38式步槍。(圖/吳尚融提供)

真實的情況是，絕大多數的戡亂國軍仍穿著與抗戰時期相同的草黃軍服，至於裝備比較好的，所得到的多數是日軍投降後，移交給國軍的裝備，比如90式鋼盔、被服、大衣，與38式步槍，甚至可以說，整個戡亂戰爭期間，國軍的外觀與舊日軍反而更相似。

國軍在經歷三大戰役後，命運急轉直下，除了襲捲而來的共軍，還要面對眾多部隊的投共叛變(中共稱起義)，因此國軍接受再多的美援也無法抵擋共產勢力的漫延。在這股挫敗的浪潮下，大夥揹著家當跟著部隊撤退，再精良的部隊穿著也會變得參差不齊、狼狽不堪。

在勘亂戰爭後期的國軍裝束，此時裝備已相當零亂，也必須陏身揹著非戰鬥裝備的軍需品，許多老一輩台灣人所看到的國軍，大概就是這個時期的。(圖/吳尚融提供)

但這也是當年跟著大批軍民遷往臺灣的國軍形象，雖然這批軍人在大陸輸給共產黨，是殘兵敗將也不為過，但是也是憑著這些敗而不降的部隊，在金門古寧頭戰役打退了共軍，之後也經歷臺海戰役、建設臺灣等大事件，對於台灣日後的發展，有著不可沒滅的功勞，沒有他們，也就沒有現在臺灣社會的根基。

(中時電子報)