美國可能在對台外交與軍事關係上改變自1979年美中建交後的一貫做法，在日前派遣國防部副助理部長密訪台北後，美共和黨參議員克魯茲亦將在國會提出一項名為《台灣主權象徵法》的法案，逐步取消過去由其「一個中國政策」所衍生對台外交的歧視性待遇。

《美國之音》報導稱，國際評估與戰略中心資深研究員費舍爾(Richard Fisher) 在這場由哈德遜研究所舉辦、題為「中國對台灣主權威脅」的座談會上說，就在大家注意美國國會對有關香港法案進行討論和表決時，美國國防部一名副助理部長正在台灣訪問，這是1979年以來首次有這個級別的國防部官員訪問台灣，「這是美台外交、軍事關係非常重大的提升(significant elevation)。」

雖然費舍爾沒有提到這名副助理部長的名字，但媒體報導說，美國防部東亞事務副助理部長科林可(Heino Klinck)近日確實秘密訪問台灣，並與台灣國安會及國防部官員會面。雖然台灣官方沒有就他的訪問行程做出評論，但外界仍認為這是美國通過《台灣旅行法》後，五角大廈官員訪台的指標性人物。

美國防部網站指出，科林可今年8月就任，主管東亞地區國防政策，主管防衛戰略發展、安全合作及假想情況規劃、專案監督等推進美國國家安全與利益的政策。

報導表示，除了美國國防部高層官員訪台的新發展以外，前川普和小布希政府戰略溝通高級顧問惠頓(Christian Whiton)也在座談會上也再次談及由共和黨參議員克魯茲(Ted Cruz)準備提出一個法案，以支持美台官方層級更公開的往來。

目前在國家利益中心擔任資深研究員的惠頓說，克魯茲將提出一個名為《台灣SOS》的法案，SOS的意思是「主權的象徵」(Symbols of Sovereignty)，法案的目的是要解除美國在「一中」政策下對台灣施加的各種限制，例如在美國西點軍校就讀的台灣學生很容易識別，因為他們是唯一不被允許著軍裝的交換學生，而美台官員要討論敏感的議題也必須在咖啡館或餐廳見面。

惠頓說：「我們從來沒有與北京有協議說，台灣外交官不能進入國務院、白宮或五角大樓，這些都是我們自己設置的障礙，只有當初的設計者和中國才知道這麼做的理由，我希望我們可以廢除(do away with)這些東西，而這個法案是一個好的開始，我希望他們可以在這個基礎上繼續前進。」

不過，惠頓提到的《台灣主權象徵法》，實際內容目前還不清楚。參議員克魯茲辦公室的都未給予回覆，官網和社交媒體上也未見相關消息。惠頓只說，克魯茲尚未正式提出這個法案，但應該很快會提出。

惠頓在座談會上表示，川普政府上任以來採取許多支持台灣的作為，不過在中共持續加大對台灣的外交和經濟施壓之下，他認為美國政府還有許多方式可以對北京發出信號。例如，每一次中國大陸奪取台灣邦交國，美國就派一個內閣部長到台灣訪問，或是只要中國大陸繼續阻止台灣參與世界衛生大會，美國就派衛生部長或四星將軍訪問台灣等等。

(中時電子報)