一名網友日前與朋友到KTV歡唱，席間不乏美女辣妹，唱到一半，讓他捕捉到一個正妹的「渾圓美尻」畫面，照片PO到臉書「爆廢公社」後，引發男網友暴動，紛紛跪求正面照。

正妹跪趴開冷氣，露出銷魂「渾圓美尻」。（圖／翻攝自臉書爆廢公社）

照片中可見，一位穿著米色連身長裙的辣妹，可能是太熱，就跪在KTV座位上調整室內空調，但緊身的長裙，加上趴跪姿勢，讓她的完美身材與渾圓美尻，嶄露無遺，當原PO捕捉到這個該畫面不禁驚嘆直呼：「哈囉小姊姊，我覺得很可以」。

網友看到照片紛紛留言「身材很曼妙呀」、「這種服裝，內衣很多餘啊」、「沒關係！大家靠北內衣時～我可以」、「氣質美女 真心不騙」、「老司機」、「性感呦」、「完美」、「這姿勢很可以」、「我缺一張桌子」、「屁股很可以啊」、「這身材，連身為女人的我都自嘆不如」、「推好推滿」、「我也覺得可以」、「極品」、「也太辣了」、「可以打麻將了」、「多數人都有大膽的想法」、「這翹度非常可以」。

但也有人認為「穿nubra就完美了」、「真的NG.... 應該要鏤空的」、「正面咧」、「內衣也穿一下美背款」、「穿露背洋裝，內衣也跟著露背是怎樣」、「內衣不行歐」、「阿嬤內衣打槍」、「我覺得布拉夾不行」。

(中時電子報)