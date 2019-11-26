結婚前夕赫然發現另一半以前私生活超亂，而且對象還是洋男，驚覺自己原來是「回收業者」，這樣的心情，男人如何承受？

臉書社團《靠北女友》一篇文章引發熱烈討論，原PO表示，32歲時在公司聚會上認識了28歲的女友，兩人交往了8個多月，女友暗示想結婚，原PO便下訂結婚戒指。

孰料原PO竟收到不明人士用fb假帳，傳來許多女友跟不同老外的鹹濕照，甚至還有跟老外的多P超猛淫片。

女友哭著跟原PO說，以前很愛玩，但跟他交往後就再也沒去夜店，也沒和那些老外約了，真的很愛他。

原PO說「我一直是很潔身自愛的人，從以前對亂約然後看到老外就上的這種女生就很鄙視，但沒想到我竟然愛上了這樣的人...」、「該相信並繼續嗎？還是放生了...」。

網友們回應相當一針見血：「寧娶婊做妻，不娶妻做婊」、「浪子回頭 金不換 婊子回頭穴已爛」。不過也有人認為：「一段感情中，沒有想不想 要不要。只有願不願意而已」、「這問題要問你自己」、「過去不代表現在」。

(中時電子報)