機動發射無人機

未來為了迅速在機動的狀況下讓無人機升空，美軍可能會用由投球機改裝的發射器。

據《大眾機械》（POPULAR MECHANICS）網報導，來自加州理工學院（CalTech）和美國國家航太總署（NASA）噴射推進實驗（Jet Propulsion Lab）的研究團隊正發揮創意，要以新奇的方式迅速發射無人機。而他們所用的，正是練棒球的投球機。

美軍愈來愈依靠無人機來執行偵察任務，地面部隊藉由這利器，能搜集到敵後，或是附近山頂等地區的情報，而這是部隊一般難以到達的區域。對步兵來說，要部署四旋翼無人機輕而易舉，沒什麼大不了的。不過，對機械化部隊而言，要從坦克或其他戰車上部署無人機，先得停車，把相關裝備拿出來，才能順利發射。然而，在步調快速的現代真實戰鬥中，那可不太理想。

研究團隊靈機一動，想出了用投球機來發射四旋翼無人機這種便宜，技術含量又低的方法。投球機通常是由馬達驅動的兩個滾輪組成。棒球或壘球被夾在兩個滾輪之間，然後向外朝打擊手投擲。現在只要用無人偵察機取代棒球，立馬就有了發射微型無人機的新方式。

當發射器將近530公克的無人機拋上10米高時，鎳鉻絲就會發熱，把收合無人機雙翼的釣魚線熔化，而無人機的雙翼彈出後，1秒就能飛行。

儘管設計人員說，這可以用來為緊急救援團隊進行空中支援，或是探測行星，但這顯然也能應用在軍事上。例如，取代悍馬的聯合輕型戰術車（Joint Light Tactical Vehicle，JLTV）裝上無人機發射器後，人不必下車，就能迅速發射好幾架無人機。甚至連坦克和步兵戰鬥車，也都能在行進中發射無人機，就算時速達50英里（約80公里），也能運作如常。

(中時電子報)