他買3000運彩串8關 竟神奇全中

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(馬樹立攝)

先前高雄有位「投注站」的消費者，以「大匯串」的方式過8關抱回40萬獎金乙事，現在又有一位「虛擬會員」串8關抱回37萬獎金的例子，提供大家他串關的眉角。

運彩「串關」說明。(台灣運彩提供)

運彩「串關」是指消費者須選擇2場或2場以上的比賽及其遊戲玩法進行投注，可以跨球種、跨玩法、跨聯盟、跨賽前與場中，只要消費者看好的比賽場次，就可以串在一起，尤其加上選擇高賠率玩法時，如果中獎，獎金就會更加可觀，把賠率變大的一種投注方式。

8/19有位虛擬會員3,000元買了串8關，抱回37萬元獎金。他買1.「紐約自由Vs. 鳳凰城水星 勝分差主勝6-10賠率4.00倍」、2.「明尼蘇達山貓Vs. 西雅圖風暴 勝分差主勝6-10賠率4.25倍」、3. 「巴爾地摩金鶯Vs. 波士頓紅襪 不讓分主勝賠率1.18倍」、4「紐約大都會Vs. 堪薩斯皇家 不讓分客勝賠率1.35倍」、5. 「休士頓太空人Vs. 奧克蘭運動家 不讓分客勝賠率1.40」、6.「底特律老虎Vs. 坦帕灣光芒 不讓分主勝賠率1.40」、7.「聖路易紅雀Vs. 辛辛那堤紅人 不讓分客勝賠率1.35」、8. 「印第安那狂熱Vs. 華盛頓神秘 讓分主勝賠率1.75」，結果全數命中，真的讓人稱羨。

投注內容及中獎說例。(台灣運彩提供)

從他的投注內容來看，的確是有他獨到的地方，他串關的眉角有2個重點，首先就是選擇賠率相對高的勝分差玩法，並挑最常出現的「強隊主勝6-10分」選項，當作串關主體，再搭配強弱懸殊的賽事，擇定中獎機會高(低賠)的「強隊不讓分勝」以及「強隊讓分勝」，增加串關數，讓中獎機率高低及中獎金額大小得以兼顧。

彩迷串關的眉角有2個重點。(台灣運彩提供)

喜愛運彩的朋友們如果同時看好幾場賽事，可以透過「串關」的投注方式，把它們同時串一起投注，有機會把中獎獎金加乘變大，希望你就是下一個過關中大獎的運彩「串關」達人。

(中時電子報)