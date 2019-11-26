雙北市的捷運設施越來越完善，新北捷運環狀線即將通車，民眾有感捷運越來越多站。近日有網友就疑惑，認為某些站點的載客量非常低，更質疑似乎沒有設站的必要。一名網友就在批踢踢提問「台北捷運哪一站消失會沒有人發現？」沒想到其他網友的答案一致指向小碧潭站，還有人酸說「還真的沒去過…」。

原 PO 在批踢踢八卦板表示，台北捷運越來越多站，但有的站人超多，有的站使用率卻頗低，他好奇詢問：「如果突然有一站消失卻沒人發現，會是哪一站啊？」

問題一出後，網友一致認為是「小碧潭站」，紛紛留言「完全不知道小碧潭蓋來幹嘛」、「小碧潭，雖然旁邊有高中」、「小碧潭假日晚間居然20分鐘才一班，根本台鐵，車站還蓋那麼大，站內店面養蚊子用的」、「小碧潭我台北住十多年了，還真的完全沒去過」。

還有人點出其他站，「藍線的話大概是土城吧，前永寧後海山還差沒多遠，根本多餘」、「芝山啊，蓋來幹啥」、「淡水線的忠義站」。

(中時電子報)