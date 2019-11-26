嘻哈團體「臭屁嬰仔」由立勝、歐吉虎、屁辰3人組成，苦熬2年終推出首張專輯《暗號》，同名新歌推出後在數位音樂榜闖出好成績，不過尚未出輯前，皆為八年級生的3人，靠自身力量打工維持生活，不怕艱辛就為了圓歌手夢，但面對壓力時，立勝自爆愛「DIY」紓壓，有一次卻意外「嚕」到噴血，發現自己有包莖，才去醫院割包皮；立勝則回想高中時期，為了挑戰自我極限「一天能打幾次」，打到第6次時射出血精，讓他嚇得趕緊掛急診，「醫生那時拍我的肩，勸我『年輕人少用一點』」，歷經年少輕狂，也讓3人更加體會成長的滋味。

「臭屁嬰仔」熬兩年推出首張專輯。（粘耿豪攝）

皆出身宜蘭的3人，等待推出新專輯期間，團員中唯一成家立業的屁辰，除了當奶爸接送女兒上下學，晚上還到夜市兼差賣紅茶，若要做音樂得把握下午時間，「怕晚上會吵到女兒睡覺」，而聊到女兒屁辰滿臉慈愛，笑說女兒很喜歡唱歌，自己常常陪女兒看卡通，「我幾乎天天買玩具給她」，對女兒十足寵愛，但近期幼稚園老師轉述女兒會要別人幫她穿鞋子，屁辰也開始檢視教育方式「擔心她公主病」，至於是否有想和老婆再拼第2胎，屁辰霸氣說「不會避孕，如果有機會再生也ok」。

來自宜蘭的「臭屁嬰仔」音樂路走得辛苦，但依舊堅持到底。（粘耿豪攝）

「臭屁嬰仔」由歐吉虎（左起）、屁辰、立勝組成，苦熬2年終推出首張專輯《暗號》。（粘耿豪攝）

歐吉虎則是在早餐店打工3個月，做餐飲業期間看盡百態人，他分享曾有位客人把早餐店當得來速，車子開過去對著店大喊「兩個肉蛋」，讓店員超傻眼，甚至事後打電話來抱怨「裡面沒有肉只有蛋」，讓歐吉虎拿著「兩片肉」特地送到客人公司；不過也有相當溫馨的長輩天天到早餐店報到，歐吉虎更是年長的阿嬤最愛，常常看著他說「你長得很像我孫子，很可愛」，意外成為鎮店之寶。

做音樂路並非一路順遂，歐吉虎父親是檢察官，從小受嚴格教育，在國中時曾想叛逆當流氓，當時還自以為烙人，「我打給我朋友說要跟人家輸贏，聚集了20、30輛腳踏車，結果大家到場傻眼，怎麼是我爸」，沒想到爸爸也沒在怕，打電話找來3個地方角頭，「我們這邊一堆中輟生，看到自己的大哥來嚇死」，一群人便一哄而散，歐吉虎當場被爸爸訓斥，跪在地上被抽皮條。

「臭屁嬰仔」團員屁辰（左起）、歐吉虎、立勝，3人出輯前靠打工維持生活。（粘耿豪攝）

「臭屁嬰仔」珍惜每次演出機會。（粘耿豪攝）

雖然一路讀到國立東華大學財經法律研究所，歐吉虎坦言「現在先休學，想先做音樂」一度和父親鬧僵，甚至從宜蘭果斷搬到台中「不成功我就不回家」，雖然父親表面上不支持，但之前演出時爸爸私下帶著阿公到場聆聽，有時也會打電話關心歐吉虎近況，「最近怎麼沒消息，什麼時候會回家，有沒有錢吃飯」，即使嚴父仍然愛子心切，讓歐吉虎惦記在心。

立勝則是團員中的「總指揮」，每週總會叮嚀大家寫歌進度，即使推出新專輯，也將目標往後推進，規劃未來第二張、第三張專輯，「我會一直把自己當新人，每一張當成最後一張來做」，甚至每場演出、訪問前，自己都要從頭round一遍，「因為我臨場反應沒有很好，所以事前準備非常重要」，演出後也會立刻和團員檢討能改進的地方，十足珍惜每次表演機會。即將在公館河岸留言專場演出，立勝希望專場能越開越大，「兩百人、五百人到一千人，每個階段越來越進步」，此外他也感謝家人全力支持，甚至還會動員村莊的鄉親一起來，「後盾很牆，希望讓他們看到我更好的成績」。臭屁嬰仔11月29日公館河岸留言專場演出，購票請洽粉絲專頁。

(中時 )