自稱共諜的大陸男子王立強向澳洲媒體爆料，他是以中國創新投資公司員工名義，來台從事情報工作並涉入九合一大選。中國創新投資公司執行長向心、龔青夫婦24日傍晚要從桃園機場離境時，遭調查局國安站及桃園市調查處約談，25日晚間依違反國安法發展組織罪移送台北地檢署複訊。檢察官訊後，認為仍有事證待查證，26日凌晨1時20分諭令尚、龔2人限制出境、出海。

王立強爆料，2014年他到香港進入中國創新投資公司任職，中國創新公司總部位在香港德輔道西，是由中國人民解放軍總參謀部成立，為了滲透香港的金融市場並蒐集軍事情報」。他指稱，中國創新投資在台灣媒體業投下經費，與電視台建立秘密的聯盟，讓大陸可以控制這些媒體，遂行新聞檢查。

中國創新投資25日公布，收到執行董事、主席兼行政總裁向心和替任董事龔青的通知，稱他們在台北桃園機場離境時，收到台灣法務部調查局桃園市調查處發出通知書，要求就參與情報及特務活動的新聞報導配合調查。2人已聘請台灣律師提供協助。

中國創新投資表示，向心和龔青對該新聞報導所曝事項一無所知，而王立強從來不曾是集團的員工，該報導所述事項全為虛構和偽造。

集團指出，一切業務和運營照常，有關該新聞報導及該配合調查將不會對公司業務及營運構成任何重大影響。

(中時 )