油彩的化身─台灣前輩畫家陳澄波，出生北回歸線通過的嘉義，其身後留下的珍貴文物，經陳澄波文化基金會悉心保存、妥善修復後，得以展現世人面前。國立歷史博物館與國父紀念館共同主辦的《線條到網絡─陳澄波與他的書畫收藏》特展展出114件組件作品，包含6、70件當年友人致贈書畫水墨，在塵封70年後首度對外展出，也透過展覽能瞭解20世紀初期一位藝術家的交遊狀況，藉此可以看見台灣美術發展的多元特質。

本展是極為特別的台灣藝術史述說文本，透過114件水墨作品，展現陳澄波極具線條美感的藝術風格，交織出1920年代至二戰期間，台灣、中國與日本藝術家的人際交流網絡，見證台灣美術發展的多元脈絡特質。透過其個人收藏的視野，提供觀眾對陳澄波所處的藝術氛圍與歷史網絡，一種嶄新的觀察與解讀。以多元當代視野重新發現台灣藝術家如何與世界對話，在世界藝術史的圖像裡，置入台灣的美麗風貌。

文化部長鄭麗君表示，前輩畫家陳澄波先生，將他對土地的認識與熱愛，透過多種創作媒材表現出來，其作品嚴謹的結構，純稚樸拙的線條，奔放的色彩，可以看到他對於世界、對於土地的內心澎湃情感，讓觀者也能感到熱血沸騰。而這些傳遞陳澄波藝術典範與創作熱情的作品與文物，有賴於陳澄波文化基金會的留存及專業的修復，讓這批因時空背景因素，塵封超過70年的文物，得以展現於國人眼前，帶領我們照亮歷史。

陳澄波文化基金會董事長陳立栢提到，2012年在父親大衣櫃後方夾層的暗箱內，發現數十卷約70件藝壇友人致贈的水墨書畫作品，據阿嬤張捷女士所述，當時為了藏好這批書畫，保護創作者，刻意將落款塗去。其中包括林玉山先生1926年贈送的《竹林與水牛》，當時他們兩人留學日本習畫同住在上野公園旁的一間宿舍內。1979年林玉山先生在展覽中看到自己這張作品，內心非常激動又興奮，重新落款署名，很開心53年前的水墨寫生之作能被保存下來，這張畫作即見證了兩人友好交情。

國立歷史博物館也在展覽中特別規劃「Let’s create beyond the LINE線條連結的各種可能」學習角，以特展主人翁陳澄波的畫作為例，用趣味的方式讓大小朋友了解藝術家如何妙筆生「線」，讓線條有各種可能。展覽期間，將舉辦六大主題活動，鼓勵大小朋友以多感官發現線條、創造線條，進而激發對日常更多的觀察與想像。

犬養毅--書法扇。（圖取自文化部官網）

線條到網絡—陳澄波與他的書畫收藏展

展覽時間：2019年11月22日-2020年2月8日

展覽地點：國立國父紀念館中山國家畫廊

(中時電子報)