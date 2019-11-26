繼重大企業合併消息公布後，美、中貿易談判獲致進展再度燃起希望，使投資人信心更增，美股今天創下新高。

道瓊工業指數大漲190.85點或0.68%，以28066.47點作收，較上週創下的新高超出大約30點。

標準普爾指數攀升23.35點或0.75%，收在3133.64點。

科技股那斯達克指數漲112.60點或1.32%，收8632.49點。

(中央社)