美國和中國發表的正面談話令全球市場再度希望，世界兩大經濟體可能即將達成臨時協議以終止雙方貿易戰，國際油價今天小幅上揚。

紐約商品交易所西德州中級原油明年元月交割價上漲17美分或0.29%，來到每桶57.94美元。

倫敦北海布倫特原油元月交割價攀升20美分或0.32%，來到每桶63.59美元。

(中央社)