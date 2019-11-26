美中貿談樂觀 國際油價漲 07:372019/11/26 中央社 中央社 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美國和中國發表的正面談話令全球市場再度希望，世界兩大經濟體可能即將達成臨時協議以終止雙方貿易戰，國際油價今天小幅上揚。 紐約商品交易所西德州中級原油明年元月交割價上漲17美分或0.29%，來到每桶57.94美元。 倫敦北海布倫特原油元月交割價攀升20美分或0.32%，來到每桶63.59美元。 (中央社) #原油 #美元 #交割 #元月 #油價 也許您會感興趣 推薦閱讀 國際熱門新聞 澳媒再爆 陸諜欲滲透國會 - 國際大事 - 中國時報 出人命！澳查陸資助共諜選國會議員 - 國際 金正恩視察女兵連 女兵反應一個樣 - 國際 阿嬤比你還行！82歲婦秀肌肉 擅闖民宅男上了救護車 - 國際 車窗驚天一裂 特斯拉竟接到近15萬輛訂單 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。