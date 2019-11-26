有「台版紙牌屋」之稱的政治職人劇《國際橋牌社》，原定十一月底在國際影音平台Netflix上映，如今卻傳出生變。本刊接獲爆料指出，Netflix因不滿意《罪夢者》的成績，打算放生尚未正式簽約的《國際橋牌社》，讓這部網友期待的新劇，頓時陷入「無處可播」的窘境。

由楊烈、周孝安、李杏、廖苡喬、夏騰宏與陳妤主演的《國際橋牌社》，安排不少噱頭，例如重現一九九三年時任立委的韓國瑜，在立法院爆打陳水扁的經典畫面，並找來唐從聖扮演陳水扁、素人韓粉飾演韓國瑜。可見該劇用心地透過各種真實事件，還原台灣民主化歷程。

爆料者指出，Netflix為了自製的首部華語原創影集《罪夢者》，以大成本祭出一流的製作，並請來張孝全、賈靜雯和范曉萱等華麗卡司，企圖在華語市場打響第一炮。

不過，《罪夢者》的導演陳映蓉身兼編劇與剪片，以致全劇充滿她的個人風格，Netflix雖曾提出修改意見，最後仍因尊重導演創作而讓步。由於全劇太過「以導演為尊」，口碑走向兩極化的命運，該劇在大陸豆瓣網站得到六．七分，雖不算低分，但相較於同為賈靜雯主演的《我們與惡的距離》的九．五分，的確是黯然失色。

由張孝全和賈靜雯主演的《罪夢者》評價兩極。（圖／NETFLIX提供）

據悉，《罪夢者》的成績，讓Netflix不是非常滿意，全盤檢討華語市場首戰失利的同時，也重新審視亞洲區的布局。針對台灣的部分，已簽約的案子會繼續進行，未簽約的則全面停擺，而《國際橋牌社》就在未簽約之列。

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(中時電子報)