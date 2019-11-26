CTWANT 》黑心直銷公司逼墮胎 出怪招洗腦會員借信貸

去年2月台中市一名41歲女子何鳳娟，因食用麗富康直銷食品導致延誤就醫，最終罹癌逝世，何女阿嬤流淚杖擊棺木那一幕令人心痛。本刊調查，何女當時正是麗富康直銷旗下幹部陳怡文與孫國智、孫敬銘兄弟獨立門戶後創立的「合樂美學公司」會員，他們販售的正是麗富康產品。

一名曾是「麗富康國際股份有限公司」（麗富康）高階幹部的萍萍（化名）向本刊投訴麗富康直銷種種劣行，「公司好像真的很關心我們，一直營造大家都是一家人的感覺，事實上都是在打探身家，然後叫我們去貸款買產品。」

何女過世後家中仍不斷收到銀行催繳單，家人才發現何女當時為了加入直銷在外積欠多筆信貸。（圖／讀者提供）

萍萍憤怒地說，曾經有會員因為懷孕被幹部帶到「溝通室」，一群人包圍著她不斷暗示「最好拿掉」，還會找一些過來人訴說種種不好的經歷，讓這名會員在壓力下只好選擇墮胎。

麗富康的下線小蓉（化名），3年前是被在麗富康擔任總監職務的小學同學吉女，遊說加入會員，除了被騙去貸款購買公司產品，吉女還以假的薪資轉帳證明鼓吹小蓉向銀行增貸，以致負債累累。

本刊調查，麗富康以銷售美容、保健產品起家，自2007年創辦至今已有12年，現已累積逾3萬名會員，在業界頗富盛名，該公司旗下幹部於2015年另創合樂美學公司，成為麗富康的直銷商，其實是同系統的人員經營2家公司，且仍採用相同的洗腦手法坑殺會員。

記者致電麗富康總監吉女詢問會員指控的種種行徑，吉女僅回應「我聽不懂你在說什麼。」隨即以有事要忙匆匆掛斷電話，不願再多作說明。記者另致電合樂公司高層林女詢問有關何女家屬的指控，但接電話的員工僅表示「林小姐事務繁忙，已留言請高層助理代為轉達。」但截至截稿之前記者仍未收到林女回應。

延伸閱讀

(中時電子報)