高階健檢機構聯安診所總經理李文雄，22日因胰臟癌在家中辭世，享壽61歲，過去許多知名人士也因胰臟癌病逝。胰臟癌有「癌王」之稱，由於胰臟位於腹腔後方深處，初期症狀不太明顯，一旦確診通常已經是晚期無法開刀。名醫江坤俊分享衛教知識，提醒當身體出現6大症狀，就很有可能是罹患了胰臟癌，要盡速就醫檢查。

胰臟癌有「癌王」之稱，先前不少名人皆是因此病逝，包括體育主播傅達仁、資深名嘴劉駿耀、男高音之王帕華洛帝等人，都因胰臟癌病逝。「時尚老佛爺」卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld），也於2019年2月19日傳出因胰腺癌辭世。

上腹痛示意圖。（圖/達志影像）

江坤俊在影片中指出，當身體出現「上腹及腰背痛」、「食慾不佳與體重減輕」、「皮膚及眼白有黃疸現象」、「血糖急速上升」、「濕疹皮膚病」、「排泄物變灰白」等6大症狀，就很有可能是罹患了胰臟癌，最好要盡速就醫檢查。

癌中之王 - 胰臟癌 (影/江坤俊醫師FB)

胰臟癌的確是不容易提早發現，但錢政弘醫師提醒，若發現「血糖」和「體溫」不明原因持續上升；血脂肪、皮下脂肪和肌肉卻逐漸減少（體重減輕），要小心可能是胰臟在發出警訊。

錢政弘額外也根據今年五月時美國的學者提出了一個新的理論，描述在「胰臟癌出現之前」身體會歷經三個時期的變化。

➔第一階段 ( 胰臟癌診斷前30至18個月)

這時高血糖會先出現，甚至在胰臟癌診斷前3年血糖就升高，此時身體組織還看不出有什麼變化。

➔第二階段( 胰臟癌診斷前18至6個月)

這時血糖會繼續上升，而血脂肪(總膽固醇、低密度膽固醇和三酸甘油酯)會下降，體重和皮下脂肪會減少；此時內臟脂肪和肌肉量維持不變，高密度膽固醇也沒有變化。

➔第三階段( 胰臟癌診斷前6至0個月)

到了這個階段絕大多數的人都有高血糖，而血脂肪、皮下脂肪、內臟脂肪和肌肉量皆會減少，整個人會明顯消瘦。

(中時電子報)