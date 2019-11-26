2018年11月5日台中傳出前市長林佳龍座車撞倒騎腳踏車的民眾，調查後才知腳踏車騎士是黎明幼兒園的園長林金連，他因幼兒園位在「黎明自辦重劃區」面臨拆屋遷地窘境，與市府、重劃會纏訟近10年，最後選擇死諫，衝撞市長座車，所幸送醫後昏迷一天清醒，這是首次因重劃土地糾紛衍伸出的社會事件。

事隔一年，台中黎明重劃區15公里外，再爆重劃區亂象。本刊接獲投訴，台中市北屯區「整體開發地區單元十二」1筆355坪的抵費地，5月22日賣給善意第三人王姓地主後，不到半年，就發生土地權狀遭台中市地政局註銷的事件。

王姓地主從事營造，本身也是「整體開發地區單元十二」的地主之一，他說，此區為自辦重劃，因為看中「整體開發地區單元十二」的南興段19號地的地理位置相當好，也臨近捷運站，經過長春自辦市地重劃會開會決議同意，花了3702萬買下該塊地，順利完成土地移轉。

取得權狀後，王姓地主隨即規劃後續土地利用，「不料11月4日，重劃會收到市政府公文，表示有7名地主向內政部訴願審議委員會提出訴願，主張這塊抵費地的分配無效，一周後，我收到地政事務所註銷權狀公文。」

「這些買地的錢還無法向銀行貸款，全都要以現金支付。」他氣憤的說，「我依法購地，這張公文，卻直接讓價值3702萬的權狀直接變成廢紙。」，此舉如同行政機關裁量權大於司法判決，完全不合理。

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(中時電子報)