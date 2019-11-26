要如何有效的存錢示很多人在意的課題，近日就有網友在PTT上詢問，「30到35歲的人大概要有多少存款才算OK？」貼文一出，立刻引發網友熱議，多數網友覺得至少要有個500萬，但有部分網友直接打臉表示，不吃不喝都存不到這麼多！

近日有網友在PTT上表示，30歲大概是適婚年齡，結婚、買房、養小孩等費用接踵而來，面對這樣龐大的開銷，讓原PO好奇詢問，30到35歲的人大概要有多少存款才算OK？

貼文曝光後，立刻引起網友討論，「沒有買車買房基本上500萬起跳」、「買房買車了，存款整個乾掉」、「每個月都月光族」、「最少500萬，300萬至少要有車，再下去就...」、「沒房的話至少500萬吧」、「認真說覺得500萬但投資在自己身上花掉的錢也算」。

但後來也有網友回應，「從25到30歲，共5年（60個月），假設月薪為5萬台幣，60乘以5等於300萬，所以你不吃不喝5年才可以存300萬，上面喊500萬以上的在幻想？」、「PTT還敢笑Dcard幻想文，半斤八兩」、「現在的年輕人喜歡到處玩，不太容易存錢」、「父母不幫忙，白手起家很難存到錢」、「父母決定存款」。

(中時電子報)