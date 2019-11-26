庶民韓粉。（圖／取自臉書）

文學教授臉書發文。（圖／翻攝自臉書）

國民黨總統參選人韓國瑜，因親民作風、草根形象獲基層選民支持，擁大批死忠「韓粉」。趕赴東海大學開研討會的清大文學教授，意外在台中火車站前，看見身上插著用簡陋紙板寫下「韓國瑜」大字的庶民韓粉，讓他情腸觸動、感動不已，文學典故湧上心頭。為表敬意，教授向他雙手合十鞠躬敬禮，更盼台灣能重回善良正直。文章一出，獲得超過6100人按讚。

文學教授在臉書發文，寫道：「一早原本要趕赴東海大學的研討會，卻在台中火車站門前，人來人往之中，看到了這一幕，這位上了年紀的先生也不知道站了多久了，他用簡陋的紙版和木棒傳達的心意，即使物質資源貧乏，他也要背負這一分強大信念和希望，直挺挺地站在那裡，那份不辭疲倦勞累的堅定執著，令我十分十分的感動。讓我想起了陳廷焯《白雨齋詞話》評馮延巳『獨立小橋風滿袖，平林新月人歸後』二句：『始終不渝其志，亦可謂自信而不疑，果毅而有守矣。』」

發文教授激動表示：「我停下原本趕路的腳步，在他背後站了好一會兒，人來人往中，沒有人理會他的存在，但我早已眼眶潮濕，我好想向他表答我的心意，但又怕打擾他，幾度遲疑，終於還是忍不住地走到他的面前，雙手合十，向他鞠躬敬禮。」

不僅如此，該教授更感嘆：「在我們眼神交流的那一刻，我知道有許多和他一樣的人，都堅定在等一個人，用全部的心靈和感情投注其中，期望台灣能有改變的契機，有翻轉的可能，擺脫長期以來的抹黑、貪瀆、詐騙、對立、操弄的道德已無下限的氛圍。」教授還引用清代文學家黃景仁名句「為誰風露立中宵」、「一星如月看多時」，呼籲：「相信善良的台灣人，應該值得一個更好的明天。」

文章一出，迴響熱烈，獲得超過6100個讚、近百則留言與超過1300次分享。網友紛紛回應：「感動」、「敬佩他」、「大家都在等一個人，韓國瑜」、「這是庶民的最卑微、也是最神聖的要求！挺韓！」「看到這照片不自主的鼻酸盈眶的淚模糊了眼前視線」、「韓國瑜的故事每每讓人噴淚」、「哲人日已遠，典型在夙昔」、「真是了不起的文章！」

(中時電子報)