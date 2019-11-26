巴西鎮暴警察被倒車的同僚撞翻。（路透資料照）

佛朗明哥奪冠遊行，巴西里約街頭擠得水洩不通。（美聯社資料照）

巴西佛朗明哥在里約舉行奪冠遊行。（美聯社資料照）

南美足球最大盛事解放者盃由巴西佛朗明哥擊敗阿根廷河床，摘下暌違38年的冠軍，巴西里約街頭陷入瘋狂。有位當地球迷在直播看到佛朗明哥踢進了致勝一擊，興奮過頭而心臟病死亡。奪冠後周日的百萬人遊行果然失控，鎮暴警察以手槍和催淚彈平亂，還把脫序的球迷抓到路旁痛揍一頓。

巴西名門佛朗明哥在全球擁有3200萬球迷，他們在0比1落後下以2比1逆轉，而南美洲的球迷本來就特別激情。去年決賽因為阿根廷河床球迷襲擊對手球隊的巴士，決賽還被迫移師南美境外的西班牙，害球隊遭到重罰，結果河床被迫在萬里之外的馬德里舉起冠軍盃。

有些球迷輸贏都在鬧事，所以警察對他們從來不會客氣。這一次的遊行因為人數眾多，即使警察不斷驅趕，很多人想離開也被擠到動彈不得。一位警察還在混戰之中被同僚的車輛撞個四腳朝天，他們出手也很重，幾位球迷被拖到街旁踩頭。

這是佛朗明哥拿下的第2座冠軍，他們開場第14分鐘就失1分，沒想到前鋒巴波薩(Gabriel Barbosa)在第89分鐘踢進追平分，接著傷停補時再進一球，成為國民英雄。巴波薩曾因表現不佳而遭母隊(義甲國際米蘭)嘲笑，如今身價看漲，英超的西漢姆聯打算拿出2600萬英鎊挖角他。

(中時電子報)