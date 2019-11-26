2020選戰進入倒數，民進黨布局陸空新戰力，昨組成「護國保台助選團」，助選團規劃11月30日以屏東為首站，重兵輔選民進黨立委候選人鍾佳濱。助選團總召賴清德強調，助選團未來重點會放在國會選舉，希望發揮臨門一腳效果，尤其是勢均力敵區域，讓輔選對象可以超越對手。對於賴這番話，是否代表韓流讓綠到出汁的屏東鬆動？引發外界議論。

民進黨組成的「護國保台助選團」，由前行政院長游錫堃擔任團長，副總統參選人賴清德為總召，並新增5名發言人，未來將在與藍營勢均力敵選區加強輔選黨籍立委候選人，力拚國會過半。據《中評社》報導，從賴清德的口中證實屏東縣立委選情告急，民進黨恐已觀察到翻盤危機。

助選團規劃11月30日以屏東為首站，重兵輔選民進黨立委候選人鍾佳濱，12月1日協助新北市中和區的江永昌出征，助選團將走向街頭和田野等，與最基層的人民溝通。賴清德昨強調，助選團希望發揮臨門一腳效果，尤其是勢均力敵區域，讓輔選對象可以超越對手，讓國會席次過半。

對此，該評論認為，屏東縣長從1997年開始便是民進黨籍，蔡政府選前拋高鐵南延屏東政策，力拚選票最大化，但鍾佳濱卻成賴清德口中勢均力敵選區。目前許多民調仍顯示，蔡英文領先韓國瑜，不過該評論認為，屏東縣都從賴清德的口中證實立委選情告急，恐也洩露民進黨選情出現危機。

(中時電子報)