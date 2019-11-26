韓國女星具荷拉24日被發現在家中身亡，得年28歲，警方透露有在具荷拉住處桌上發現疑似遺書的便條紙，內容悲觀但不長，不會公開內容，對此資深藝人曹西平感嘆：「每個人都有自己過不了的關卡，當下的想法就是想死就這麼簡單」。

曹西平表示每次只要有名人輕生噩耗傳出，總會有網友表示：「妳都有勇氣自殺了怎麼沒有勇氣面對」，對此他強調這句話真的不要講，因為每個人都有過不了的關卡，當下念頭就是死了一切都結束這麼簡單，不要把自己想法套用在別人身上，每個人承受的壓力基本上不一樣，因此沒有實際幫助真的請閉嘴，他相信若不是走到絕望無助到極點，沒有人會願意去自殺，也呼籲眾人能多點同理心，並且珍惜活著的每ㄧ天。

曹西平臉書全文。（圖／曹西平的粉絲愛團臉書）

對此網友也紛紛回應：「 適時多傾聽和鼓勵，是好的良方」、「 每個人都會有過不去的那一關，但撐過去世界就不同了」、「 自己的痛別人無法理解」。

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(中時電子報)