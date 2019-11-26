北冕颱風的路徑潛勢預報。(氣象局)

(10:21更新)氣象局最新一報顯示，第28號颱風「北冕」已在上午8時生成，以每小時33轉25公里速度，向西北西轉西進行，預計往菲律賓東方走。直接影響台灣機率低，而間接影響程度要等到下周再觀察。

位在關島東南東方海面上的第28號颱風「北冕」，天氣風險公司分析師吳聖宇表示，因為太平洋高壓位置偏北，熱帶洋面上的擾動、颱風持續活躍，預計北冕颱風將往菲律賓東方靠近，可能發展成又大又強的颱風，未來變化值得注意。

吳聖宇在臉書說道，「北冕颱風」將是今年11月形成的第6個颱風，是28年來再度於11月有6個颱風出現，「雖然時序將邁入12月冬季，但太平洋高壓位置依舊偏北，熱帶擾動、颱風持續活躍；相對的，西風帶系統較偏北，導致台灣到現在溫度都不夠冷」。預估「北冕颱風」會發展的又大又強，未來往菲律賓東方前進。

氣象局則表示，未來一周天氣受到東北季風影響，北台灣、東部易下雨，今天早上持續發布北北基、宜蘭縣大雨特報。並提醒周四晚上到周五清晨，是這周溫度最冷的時候，中部以北、東北部低溫可能下探15度，沿海空曠地區可能只有14度。

(中時電子報)