國民黨總統候選韓國瑜近來選情嚴峻，民進黨頻頻出招，打得韓國瑜焦頭爛額，台北市議員鍾小平表示，韓國瑜陣營現在最大的問題就出在「節奏感」。

鍾小平在政論節目上表示，國民黨現在在節奏上完全打不贏民進黨，民進黨相當厲害，一開始打房產，然後是不分區，現在是共諜案，層層分明，攻勢一波接著一波，當然中間有部分是國民黨自己犯的錯，但民進黨在選舉節奏上確實是掌握得非常好。

選戰就像場籃球，鍾小平說，每場比賽都有個重要的「控球後衛」來掌握節奏，而蔡英文陣營的控球後衛就是蔡英文自己跟林錫耀這些後面的團隊，他們將整場比賽控制得非常好；而國民黨這邊本來也有一個重要的控球後衛，那就是吳敦義！吳當時在2008年馬英九選舉時就展現出控制節奏的手法，排除黨內競爭、團結全黨，最後選舉大贏200多萬票，鍾小平直說「薑是老的辣」！

但現在這位控球後衛卻有二心，鍾小平表示，吳敦義現在不好好控球，卻一直傳球給對手蔡英文得分，不分區等問題一直讓國民黨流血，吳敦義卻執迷不悟，不停地阻止韓國瑜得分，這場比賽再這樣下去，恐怕會輸得很難看。

(中時電子報)