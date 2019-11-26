親綠民調昨公布結果，總統蔡英文的支持度竟大幅領先國民黨總統候選人韓國瑜達30個百分點以上，創下有史以來最大差距！對於這個民調結果，國民黨副秘書長蔡正元不以為然，直言以他的經驗來看，韓蔡兩人差距應該是在5-8%之間，而且小英的得票率不會超過50%，這是他合理的經驗推估。

親綠的台灣民意基金會公布民調，結果顯示，三組正副總統候選人中，有55.2%會投給「蔡賴配」，26.3%投給「韓張配」，7.6％投給宋余配。「蔡賴配」領先的「韓張配」達29個百分點，選情呈現空前一面倒狀況。

對於韓蔡差距達到近30個百分點的差距，蔡正元日前接受廣播節目《POP搶先爆》的專訪時表示，不可能差這麼多，他認為韓蔡兩人差距應該是在5-8%之間。蔡更直接大膽斷定，蔡英文的得票率不會比2016高，小英在2016得票率為56.1%，這次小英的得票率只會低不會高，他判斷不會超過50%，這是他合理的經驗推估。

至於三方對戰，是否有利宋楚瑜？蔡表示，韓國瑜再不濟，韓的得票數也不會比上次的朱立倫少；宋楚瑜再強，得票數也不會比上一次多。蔡更強調，宋楚瑜上次得票數會那麼多，是因為很多藍營選民對前總統馬英九政策不滿，導致選票流向宋，才讓宋的票數會開得如此漂亮。

(中時電子報)