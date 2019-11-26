PTT網友發文、留言。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

PTT網友留言。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

據澳洲媒體報導，一名自稱在香港、台灣、澳洲擔任間諜的中國大陸特務王立強（Wang William Liqiang），日前向澳洲投誠，爆料大陸企圖干擾台灣2020總統大選，2018年更曾提供韓國瑜高達2000萬人民幣。韓動怒說重話，各方聲援不斷，王也傳出詐欺犯身分；反觀國民黨黨主席吳敦義無明確表態，讓網友諷刺：「白豚：沒空啦！現在去哪買碎紙機啊？」認為他找退路都來不及了，哪還有空管韓。

針對此案韓國瑜說重話，表示自己若有拿中共一塊錢，將會立刻退出總統大選。新本市前市長朱立倫也痛批，目前看到的資訊非常分歧，甚至爆料內容只能用「天方夜譚」四字形容，他相信台灣民主自由已成熟到不會受任何不當力量影響。反觀身為黨主席的吳敦義，至今並無明確聲援態度，讓韓粉心寒也讓外界詫異。

網友在PTT論壇發文《吳主席您出來說說話啊！》寫道：「這兩天國民黨好安靜喔……就出來罵罵蔡政沒人敢對美澳叫囂，然後，找一堆退休情報人，或主持人出來澄清，有個屁用啊啊啊啊啊啊啊！吳主席就是扭一下，也不敢有大動作，快點兒出來譴責美澳啊！」

文章一出。迴響熱烈。有人直言諷刺：「白豚：沒空啦！現在去哪買碎紙機啊？」其他網友則回應：「不要講話沒他的事情，講了倒楣」、「多說話會出事 還在討論統一口徑」、「其實他滿少對跟黨務無關的議題發言」、「太安靜了」、「弄個名單惹火老美，還不出來講話」、「因為根本搞不清楚狀況啊！」「我也覺得他安靜到過份，是怕火燒到自己嗎？」

(中時電子報)