每年秋冬之際，是國內流感的發病高峰期，而流感也常引發肺炎，根據萬芳醫院統計顯示，最近連續兩年流感或肺炎是住院原因的第一名，平均每十位住院的病人其中有一位是因流感或肺炎住院；雖然目前流感尚未進入高峰期，但是流感併發重症案例預期會增加，接著跨年連假才是關鍵，隨著人群聚集接觸機會增加，感染流感和肺炎的風險大增。

萬芳醫院感染科主任李文生醫師指出，約有10%流感會有併發症，最常見的是肺炎，另外，還有包括腦炎、心肌炎，或心包膜炎及其他嚴重的續發性感染，嚴重時甚至引起死亡；特別是65歲以上長者及免疫功能較差及心肺功能有問題、罹患癌症、糖尿病、洗腎等慢性疾病，較容易因流感而引起肺炎等併發症，不得不慎。

因此，65歲長者、幼兒以及慢性病人及醫護人員，這些容易罹患流感的高危險群，一定要接種流感疫苗，以免一旦發生流感，危害自身健康，若再同時併發肺炎，病情會更加嚴重，也容易傳染他人。

今年冬季流感疫情預估在明年初進入流行高峰期，公費流感疫苗在11月15日起開始施打，符合條件的民眾可按時前往各地醫療院所免費接種流感疫苗；至於一般民眾也可自費接種，且今年流感疫苗為四價，與以往三價不同，效果會更佳。

李文生強調，接種流感疫苗，不是就完全免除流感上身，只是降低罹患流感的機率，如果一旦罹患流感，也能降低症狀嚴重程度，避免併發症產生，還是利多於弊；建議除政府補助公費肺炎鏈球菌疫苗之外，年紀在50歲以上的民眾如有糖尿病、心血管疾病、慢性疾病、慢性腎臟疾病或癌症患者等高風險族群，也可自費施打肺炎鏈球菌疫苗，以減少肺炎發生的機率。

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(中時電子報)