路透社今（26）日引述消息人士獨家報導，收緊管控香港反送中運動引發的社會動盪，北京已經在深圳設立香港危機處理中心，並且考慮撤換香港中聯辦主任王志民。

報導指出，隨著香港反送中示威抗議持續升溫、加深社會動盪，北京近幾個月來繞過正規行政體系，持續從深圳郊區一座渡假村設立的危機處理中心直接監督香港、並且發號施令。

一般來說，香港與北京之間的溝通主要經由大陸中央政府駐香港聯絡辦公室（簡稱香港中聯辦）進行，不過2名消息人士透露，北京正在考慮撤換中聯辦主任王志民，顯示不滿他處理香港危機的成果。

一名大陸官員指出，中聯辦誤判香港情勢，加上長期以來和權貴人士攪和，和香港市民關係疏離，因此在香港及大陸都招致批評，「這種情形必須改變。」

根據消息人士及先前媒體報導，危機處理中心坐落在香港與深圳交界、香港中聯辦所有的紫荊山莊（Bauhinia Villa），紫荊山莊在2014年香港爆發佔中運動時就曾作為危機處理中心。

6名消息人士指出，隨著反送中、反政府示威運動持續升級，過去5個月來北京高層就曾齊聚指揮中心制定戰術及下達指令，目標是緩和這場危機，除此之外，北京也曾召喚主要香港官員到此開會，2名消息人士透露，與會者包含香港特首林鄭月娥、港警、企業領袖及親北京政治人物等。大陸國家主席習近平則每天接收來自紫荊山莊的簡報，顯示該指揮中心運作的重要性，同時，建立紫荊山莊和習近平的直接溝通管道，也凸顯香港局勢的嚴重性及北京的慎重。

熟悉內情的人士透露，6月9日百萬港人上街抗議送中條例後，大陸副總理韓正指示林鄭月娥今後直接和他的辦公室彙報、聯繫，而非透過香港中聯辦傳遞訊息。後續，大陸公安部、國安部、中央網絡安全和信息化委員會辦公室副部級官員及其他部門官員都曾到紫荊山莊開會，顯示北京對香港情勢的關切。

將紫荊山莊作為香港情勢指揮中心的2名最高階大陸官員分別為韓正及港澳辦主任張曉明。6月9日百萬人大遊行過後，12日韓正就南下紫荊山莊，召集林鄭月娥及各部會官員開會，會議上林鄭提議停止修訂《逃犯條例》，韓正予以同意，林鄭月娥隨後在15日宣布停止修訂條例。

(中時電子報)