101不只有精品，結合台灣文創音樂為主的「簡單生活節」首度移師台北101；台北101董事長張學舜指出，今年不僅天數延長至9天，且透過101的國際視野，將台灣的創作、美好的人事物，讓全世界聽見與看見。

此次投入經費比過往10多年舉辦的預算倍數擴大，除邀請63組藝人表演之外，還結合超過100個創意品牌，以「摩登的都市氛圍」呈現簡單的美好，估計將吸引至少20萬人次到場參觀。

101指出，今年主題「2019 Simple Urban+」的概念，自30日至12月8日期間登場，音樂人陣容包括蔡健雅、陳珊妮與新世代的 Leo 王、9m88、YELLOW等歌手團體，而百組文創與美食則包括工藝、音樂、食物、圖象等，包括陳爸「孩子的書屋」、全台首間獲得世界公平貿易組織認證「繭裏子」、友善土地連結雲林在地業者的「飛雀廚房」，台灣重要浪貓中途之家的「皮康」等。

台北101表示，延續智慧消費，會場所有品牌提供最新的行動支付服務，包括101 PAY、永豐 QR PAY、街口支付、台新卡得利等。

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