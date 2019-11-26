就讀國小四年級的王小弟，從小長得又高又胖，高壯的體格更讓父母引以為傲，總認為「小時候胖不是胖」，甚至「現在胖一點，以後長高就會瘦下來」，以致於王小弟養成「能坐就不站、能躺就不坐」的習慣，飲食方面也經常喝手搖飲、吃速食，但也因此常被同學戲稱為「胖虎」，讓他頗為自卑；直到校內健檢意外發現其肝指數(GPT)比正常值高出數倍，經抽血和超音波檢查，確診為脂肪肝炎，父母才驚覺大事不妙。

亞洲大學附屬醫院兒童腸胃科主治醫師陳德慶表示，脂肪肝是脂肪堆積在肝臟引起的疾病，可分為酒精性與非酒精性，前者是由酒精造成，後者主要為攝入過多熱量所致。

體內過多的熱量會轉換為脂肪存積起來，當脂肪堆積在肝臟，會引起肝臟發炎而導致肝細胞被破壞，此時肝指數就會升高，稱之為脂肪肝炎。

雖然瘦子也會有脂肪肝，但肥胖仍是脂肪肝最大的危險因子，因此北美小兒消化醫學會建議，９歲以上體重過重的兒童，應定期接受脂肪肝篩檢，雖然目前尚無藥物可以治療脂肪肝炎，但只要有效地控制體重，就能改善脂肪肝炎，甚至讓脂肪肝完全消失。

值得一提的是，許多人以為減少吃油膩食物就可以減少體內脂肪，但其實體內過多的熱量都會轉化成脂肪，因此單純減少攝取油脂，卻未減少飲食的總熱量，並不會改善脂肪肝；其中，又以戒除手搖飲為當務之急，因為手搖飲使用的大部份是果糖，而比起其它種糖類（如砂糖和葡萄糖）果糖更容易造成脂肪肝。

陳德慶提醒，脂肪肝是慢性問題，平時不會有症狀，通常於健檢時才會被發現，有些人總認為脂肪肝為良性，並不會對身體造成影響而置之不理，但只要肝臟發炎時間長，就可能會走上慢性肝炎、肝硬化、肝癌的肝病三部曲，因此建議多選擇天然健康食物，減少高油高糖食物，養成固定良好生活習慣，例如每週運動150~300分鐘，都可以有效控制體重，降低脂肪肝病風險。

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(中時電子報)