每個人身邊難免都會有「口無遮攔」的朋友，各種黃腔都可以開，但這樣的人是真色還是假騷呢？根據網友在過去1年的投票結果，統計出12星座中，「內建情色DNA，鹹濕到不行」的星座TOP6。
靈肉合一好重要，不少星座專家都曾推出最好色的星座排行榜，但每個人的排行都稍有不同，而根據《網路溫度計》統計出，網友實戰票選出來的好色星座排名，以下就是最好色的星座前6名。
第六名：牡羊座
直球路線的牡羊，說起色色的事情，一樣會大膽又直接的表達，常常讓人羞到不行，不過，他們的色只限於自己的另一半。
第五名：射手座
熱情奔放又會調情的射手座，不分場合都樂於表達自己的愛意，天雷勾動地火，不分時段想來一下都可以！
第四名：獅子座
超愛面子的獅子座，不論是在工作還是感情上，都喜歡嶄露自己的王者風範，當然在床上也不例外囉！
第三名：金牛座
看似古板的牛牛，其實很重情慾的享受喔！害羞的他們在剛開始還會假裝一下，不過就了你就會發現，他們其實對性事超熱衷的！
第二名：處女座
超矜持的處女座，平常一副聖人君子、不食人間煙火的模樣，其實藏著一顆狂野又好色的內心，所以別再被他們冷淡的外表騙啦！
第一名：天蠍座
講究性與愛合一的天蠍座，絕對是色男色女的第一名，光談戀愛的柏拉圖式愛情，絕對滿足不了他們，啪啪啪真的很重要！
(中時電子報)
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