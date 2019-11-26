一名72歲獨居老翁，只因會陰部騷癢，用指甲摳癢而破皮，竟一發不可收拾，被送進醫院時已是陰部及臀部大面積的膿瘍，被草綠色鏈球菌感染，是不清創致死率百分百的「佛尼爾氏壞疽」，陰囊表皮全壞死，澄清醫院整形外科醫師張育誠表示，大範圍的陰囊重建必須「連皮帶肉」，給睪丸最原本的環境。

這位老翁有高血壓、糖尿病及慢性腎臟病等病史，因連日來呼吸很喘由子女送進急診，檢查出他的發炎指數已高出正常值約90倍，有嚴重敗血症的生命危險及急性腎衰竭，由腎臟科收治於加護病房，當護理師為他清潔身體時發現在會陰部及臀部有兩處疑似「褥瘡」的傷口。

由於該老翁已有敗血症的現象，又發現有「褥瘡」的傷口，懷疑感染的來源是來自此傷口，於是會診整形外科評估是否需要手術清創以確認敗血症的原因。經詳細診查該患者的患部不是「褥瘡」，而是細菌感染的佛尼爾氏壞疽，並已導致皮膚壞死。

開刀後發現膿瘍已經由筋膜穿入陰囊內部，造成陰囊的表皮也全遭感染而壞死，清創了七次加上感染科醫師以後線抗生素治療才完全控制住傷口的感染。而細菌培養出是草綠色鏈球菌感染，其實這種細菌很常見，但如果病人免疫力低下，是有可能小細菌也會奪人命。

張育誠說，在感染得到控制後，最大的問題是患者切除了壞死的陰囊表皮後，兩顆睪丸外露，必須進行陰囊的重建手術。陰囊表皮的重建手術有其困難度，不能僅植皮而已，如此會造成患者術後因睪丸與皮膚直接黏連而疼痛，必須「連皮帶肉」予以重建，因此先從患者的大腿內側取出股薄肌，進行旋轉肌皮瓣手術，用股薄肌肌肉將兩顆睪丸包覆，再從患者大腿外側取得皮膚，植皮於股薄肌的表面，才完成陰囊表皮的重建，把睪丸完整地包覆起來。這位老翁經治療及陰囊重建手術後，住院了近兩個月康復出院，回診時陰囊傷口恢復良好。

(中時 )