勇士隊柯瑞帶著家人合影。（美聯社資料照）

勇士開季打得跌跌撞撞，就連控衛柯瑞(Stephen Curry)、前鋒格林(Draymond Green )的小孩都感覺到不尋常。美媒The Athletic報導，格林說他在打完塞爾提克那場之後被柯瑞的女兒萊莉詢問：「我們輸了嗎？」格林說：「對，我們輸了。」然後萊莉很困惑，「為什麼我們一直輸呢？」

柯瑞大女兒萊莉出生於2012年，那正好是勇士由敗轉勝的關鍵球季(2012-13)，大概她3歲的時候勇士就不知輸球為何物，這年紀的小孩可能印象都跟她差不多。格林說：「我的小孩也都認為勇士會一直贏，他們無法理解現在的情況。」雖說是格林的大嘴巴逼走了杜蘭特(Kevin Durant)，但杜蘭特本來就受傷了，就算他還在勇士也幫不上忙。

不過早個幾年出生的球迷大概可以明白，勇士並不是一直都這麼順遂，他們畢竟是當了很久的爛隊。柯瑞入隊的2009-10球季，勇士只有26勝56敗，本季相當於回到10年前的老樣子。

(中時電子報)