中國籍女子張玉婧因3月間擅闖美國總統川普佛州海湖俱樂部，引發情治安全隱憂，今天在聯邦法院遭處8個月徒刑。

佛州勞德岱堡（Fort Lauderdale）聯邦地區法院9月在兩天審理期後，12名陪審員認定33歲的張玉婧對聯邦官員做出不實陳述、擅闖海湖俱樂部的罪名有罪。

張玉婧被判處8個月徒刑，但落網迄今已坐牢超過7個半月。聯邦地區法官阿特曼（Roy Altman）同時判處她兩年監視下釋放（supervised release）。

法官在宣布刑期時表示：「證據充分顯示，張玉婧來到海湖俱樂部後，一再對特勤局人員說謊。」

張玉婧落網時，告訴人員她是要出席一場聯合國華裔美國人協會（United Nations Chinese American Association）活動，檢察官表示，這項活動根本不存在。

至於張玉婧擅闖海湖俱樂部原因為何，至今仍未獲得解答，檢察官並未在法庭上解釋她這項行為背後動機。

(中央社)