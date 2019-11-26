23歲華姓男子24日下午1時許駕駛特斯拉試駕車，在國道1號北向汐止系統往國道3號南下匝道自撞護欄，車身慘遭「削頂」變形，華男卻在下車打電話後離奇墜落高架橋下身亡，據了解，華男大學時期就當包租金，其母不信愛子會輕生。（翻攝畫面／譚宇哲新北傳真）

中山高昨發生離奇死亡案件！23歲華姓男子帶女友試駕特斯拉，不明原因自撞分隔島翻一圈又擦撞護欄，車體撞到稀巴爛，車上包括李姓營業員3人僅輕傷，華男被拉出車外打電話向家人報平安後，卻自行翻越護欄，詭異墜落16公尺橋下慘死，現場所有人目睹這一幕都錯愕，趕到命案現場的華男父母，更不敢置信，雙雙痛哭癱軟在地。

事發後查出，華男今年9月剛從銘傳大學國際傳播學院畢業入伍服役，僅剩1個多月就要退伍，家住北投，爸爸是產險公司經理，媽媽是室內設計事務所負責人，是當地望族。據目擊者表示，華男被人拉出車外後，就爬到對面車道護欄，疑似向家人報平安，強調頭暈、身體不舒服，電話講完沒多久就爬上護欄自己跳下去，連拉都拉不住，這一幕相當詭異。

據了解，華男一家擁有3棟房產，家境富裕，就讀大學時期，父母就把位北投的一棟套房交給他收租。警方透露，華男母親在相驗遺體時情緒激動，對兒子的死因存有疑慮，一度員警哭喊「我是要買車給他啊，我兒子怎麼可能會自殺？」。

警方追查華男墜橋原因，確定華男脫困後確實有打給媽媽，告知發生車禍、強調頭很痛身體不舒服，接著就發生翻過護欄墜橋的事件。初步排除「賠償問題想不開」，仍在釐清真正的墜落原因。

★中時電子報關心您：再給自己一次機會

自殺諮詢專線：0800-788995（24小時）

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時電子報)