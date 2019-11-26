南科PARK17商場旁廣場，新增以「鯨入水鏡」及「蔦松家」為主題的3D立體彩繪。（南科管理局提供／劉秀芬台南傳真）

南科印製全新園區49組公共藝術導覽地圖，掃QR CODE即可聽藝術家親自解說創作理念。（南科管理局提供／劉秀芬台南傳真）

南部科學工業園區管理局為串連南科考古館的周邊特色，在園區PARK17商場旁廣場，繪製出以「鯨入水鏡」及「蔦松家」為主題的3D立體彩繪，近日來吸引不少南科員工及到南科考古館參觀的民眾順道來拍照打卡，南科也印製全新園區49組公共藝術導覽地圖，掃QR CODE即可聽藝術家親自解說創作理念。

PARK17商場旁新3D立體彩繪以優游於深海裡的藍鯨，搭配史前館的人面陶偶，交織出充滿冒險與刺激的圖畫，民眾可以站在特定的視角攝影，模擬出面臨懸崖的緊張刺激畫面。

南科推動公共藝術10年有餘，目前台南園區共計49件／組作品，本次除了推出3D立體彩繪，更全新印製台南園區公共藝術導覽地圖，民眾只要掃描地圖上的QR CODE，便可連結到作品介紹影音介面，由藝術家親自解說創作理念。

新製地圖不僅包含南科本身的公共藝術，更網羅了南科國際實驗高級中學、國立臺灣史前文化博物館南科考古館內共3件藝術作品，亦介紹21件南科藉由藝術美化的公共工程，完善台南園區的藝文地點，目前在南科管理局服務台即可索取。

此外，南科在11月至12月底，將舉辦公共藝術相關的民眾參與活動，包含分享作品維護經驗的公共藝術修復講座，及舉行創意塗鴉徵圖活動，藉由廣邀民眾的創意，替台南園區徵集有趣的彩繪靈感，持續豐富南科的藝術版圖，詳情請見南科管理局官網。

(中時 )