一名在中部地區經營麻將賭場與「線上百家樂」的新生代道上大哥，因經營場子口碑不錯，大咖客人眾多，每月獲利高達數千萬，包括自己的幫內帶頭大哥與不少中部縱貫線及海線兄弟大哥級人物爭相投資，甚至政商人物也紛紛加碼，未料日前他突然捲走超過6億資金，匯往大陸後人間蒸發，所有兄弟聞訊後急跳腳，日前中部道上兄弟，已發出2000萬懸賞令要押人，引起警方重視。

據了解，這名大哥在中部地區算是第三代崛起的人物，過去都跟隨在台中一名喊水會結凍的大哥身邊，多年前起開始經營線上百家樂遊戲，短短幾年就賺進數億身價。

中部地區盛傳，他所經營的麻將場子，最低都是一底2萬起跳，最高甚至達到一底20萬起跳，一晚輸贏可能高達數百至上千萬，在中部地區相當知名。後來他轉經營線上賭博，又看上線上百家樂商機，近幾年來就專攻線上百家樂遊戲。

不少大哥看他少年經營場子有成，而且他分給長輩利潤也不手軟，所以不少政商與道上兄弟紛紛挹注資金，或是當起線頭拉客人，大賺水錢，讓他的線上百家樂事業蒸蒸日上。

未料他日前突然人間蒸發，道上兄弟開始急著追查追錢，事後發現他至少透過地下匯兌，匯款6億元到大陸，包括待他如子的道上大哥，都投資了2億血本無歸，氣得幾乎住院。其餘幾位大咖兄弟都損失2、3千萬。

台中黑道兄弟在找不到人下，開始在各路兄弟間，發出黑道追緝令，懸賞2000萬元尋人。由於還是沒有蹤影，據傳近日已經加碼到2500萬，甚至請大陸方面的兄弟協助追拿，由於消息也傳到警方耳中，但因目前尚無人報案或提告，因此警方只能私下掌握狀況，避免引起一場道上腥風血雨。

(中時電子報)