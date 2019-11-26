耶誕即將到來！今年冬季東區很不一樣，從11月初街頭有巨型聖誕樹、燦爛點燈！即日起至109年1月5日，由藝術家姚仲涵和莊志維領路，，如龍門廣場的「光電獸」互動式聲光藝術裝置及忠孝東路四段205巷的「裝置微光計畫-蛛網之城」妝點東區的夜空。屆時，205巷綠色雷射光束玩穿越，如蜘蛛網神秘又耀眼！此外，這周六東區玩快閃，11月30日下午3時至7時「東區去什麼趣—Back to Street」快閃登場，帶給您「混東區 x 藝術」的新浪潮！

姚仲涵（左）、莊志維（右）兩大藝術家合影。（圖取自台北旅遊網）

東區有「藝」思，藝術家姚仲涵於東區的交通核心龍門廣場設置「光電獸」，其利用人流的獨特條件，在裝置內隱藏聲音感測器，即時偵測交通聲響或周邊觀眾反饋，將無形的聲流化為有形的光芒，同步影響裝置中圓形流動的頻率變換炫目的裝置效果。

龍門廣場-由藝術家姚仲涵設置的「光電獸」。（圖取自台北旅遊網）

作品可以從不同角度觀看，唯有一個角度可以看到完整的圓形，暗示東區的多元文化面向需要透過民眾的探索，便能發現不同的特殊美學，在動與靜之間創造更多看待東區的可能性。

藝術家莊志維設置之「裝置微光計畫-蛛網之城」則座落在忠孝東路四段205巷，此地街道巷弄隱藏許多特色質感店家，莊志維將205巷開放空間作為畫布，以漫天的綠色雷射光束作畫，彷彿捕夢網一般，條條的光束交織專屬於東區的穹頂，串起巷弄街店之間不易被察覺的關係，尤其綿綿細雨之際，透過可見卻不可觸及的線條勾勒出東區巷道雨夜下的夢幻情景。

11月30日下午3時至7時於忠孝東路4段205巷發生的「東區去什麼趣—Back to Street」快閃活動，包括「限時動態美術館」8位當代藝術家結合敦化南路一段161巷及忠孝東路四段205巷等7間特色質感店家，運用店家櫥窗展現各自的藝術美感與巧思。

「Go Out上街 舞蹈快閃」在街道上由當代舞團Alure的帶領舞出東區每個時代的Runway；「給東區的一首歌」邀請音樂風格多元的魏如萱及眾多聲林之王等歌手一同參與這場藝術盛宴，用音樂讓東區充滿驚喜，唱出屬於東區的曲風，打造屬於東區的奇幻空間。

(中時電子報)