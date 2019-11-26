許多關注《國際橋牌社》的網友，近來頻在該劇臉書留言敲碗求開播，該劇臉書小編日前回應：「國外通路原本對內容很感興趣，但突然採購意向轉變，原因不清楚，我們會繼續努力洽談！」證實Netflix不播的消息。

《國際橋牌社》計畫拍攝八季的，由於題材敏感，製作方早已預料不容易找到電視台播映，雖然獲得文化部補助三千萬元，但光是第一季就花了七千五百萬元。幸好，今年三月製作方和國際影音平台Netflix談妥上架，也緩解回本壓力。一開始外傳《國際橋牌社》十月會在Netflix上架，後來改為十一月，一路退到年底，怎料如今峰迴路轉，Netflix不播了。

Netflix要不要播？《國際橋牌社》製作人汪怡昕也親自回應網友：「找過，也談了，突然反悔。」字裡行間流露了落寞的心情。他還曾在臉書上吐苦水：「導演啊！妳的自爽真的害到很多人啊！」不禁引人聯想「在說誰」。

此外，外傳《國際橋牌社》與電視台洽談播出事宜也不順利，因此不排除先在網路試播，用口碑帶動買氣。

《國際橋牌社》爆出與Netflix合作破局，官方臉書小編及製作人汪怡昕對網友的回應，證實了此一消息。（圖／翻攝自臉書）

(中時電子報)